Ракурс
Сапери вилучили вибухонебезпечні предмети на Харківщині, фото: ДСНС

Дві гранати виявили у себе на подвір’ї жителі села на Харківщині (ФОТО)

17 жов 2025, 20:09
Жителі одного з сіл на Харківщині виявили у себе на подвір’ї дві ручні гранати Ф-1.

Вони негайно повідомили саперів ДСНС, які поблизу розміновували сільськогосподарські угіддя.

Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування вилучили вибухонебезпечні предмети, дотримуючись усіх заходів безпеки, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілого предмета:

  • не підходьте;
  • не чіпайте;
  • телефонуйте за номером «101».

Сапери вилучили вибухонебезпечні предмети на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


