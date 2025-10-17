Сапери вилучили вибухонебезпечні предмети на Харківщині, фото: ДСНС

Ракурс

Жителі одного з сіл на Харківщині виявили у себе на подвір’ї дві ручні гранати Ф-1.

Вони негайно повідомили саперів ДСНС, які поблизу розміновували сільськогосподарські угіддя.

Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування вилучили вибухонебезпечні предмети, дотримуючись усіх заходів безпеки, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілого предмета: