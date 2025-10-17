Ракурсhttps://racurs.ua/
Сапери вилучили вибухонебезпечні предмети на Харківщині, фото: ДСНС
Дві гранати виявили у себе на подвір’ї жителі села на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209762-dvi-granaty-vyyavyly-u-sebe-na-podvir-yi-jyteli-sela-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
Жителі одного з сіл на Харківщині виявили у себе на подвір’ї дві ручні гранати Ф-1.
Вони негайно повідомили саперів ДСНС, які поблизу розміновували сільськогосподарські угіддя.
Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування вилучили вибухонебезпечні предмети, дотримуючись усіх заходів безпеки, — розповіли у відомстві.
У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілого предмета:
- не підходьте;
- не чіпайте;
- телефонуйте за номером «101».