Украинский музыкант Андрей Яценко. Фото:

https://racurs.ua/n209788-vnezapno-umer-lider-ukrainskoy-rok-gruppy-green-grey-andrey-yacenko.html

Ракурс

Помер лідер українського рок-гурту Green Grey Андрій Яценко, який був відомий під сценічним ім’ям Diezel.

Музикант пішов із життя у віці 55 років. Про це повідомив музичний канал М1. На сторінці гурту Green Grey в Instagram з’явилося фото зі свічкою.

Про причини смерті артиста поки не повідомляли.

Як відомо, Андрій Яценко народився 25 грудня 1969 року у Києві. У 1993 році він заснував рок-гурт Green Grey. Артисти відомі завдяки пісням «Под дождем», «Мазафака», «Эмигрант», «Стереосистема», «Тот день».

Green Grey став першим українським гуртом в історії, який отримав нагороду MTV Europe Music Awards у Лондоні у 1996 році та у Берліні в 2009 році.

Нагадаємо, 17 жовтня у віці 91-го року помер український та американський письменник Юрій Тарнавський, який був одним із засновників Нью-Йоркської групи українських аванґардних письменників.