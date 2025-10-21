Ночью россияне атаковали Украину 98 беспилотниками и шестью ракетами. Фото:

https://racurs.ua/n209800-rf-nochu-atakovala-ukrainu-98-dronami-i-shestu-raketami-byli-i-popadaniya.html

Ракурс

Російська армія здійснила ще одну комбіновану атаку на Україну.

У ніч на 21 жовтня росіяни запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 із Брянської області РФ та чотири зенітні керовані ракети С-300 із Курської області. Крім того, ще 98 безпілотників злетіли з Чауди та Гвардійського в окупованому Криму та російських Курська, Орла й Приморсько-Ахтарська. Близько 70 дронів були типу Shahed. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивали ворожу атаку з повітря авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. ППО вдалося знешкодити 58 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Російські ракети та 37 дронів-камікадзе влучили на 10 локаціях, а на двох локаціях впали уламки.

Ворог бив, зокрема, по Черкаській області. ППО збила три російські безпілотники. Як поінформував голова ОВА Ігор Табурець, ворог цілив у критичну інфраструктуру регіону. Виникла пожежа на об'єкті, яку вже ліквідували.

А в Смілянській територіальній громаді уламки дрона пошкодили вуличний трансформатор. Без світла залишилися понад 150 абонентів. Пошкоджень зазнала й житлова інфраструктура.

Під атакою російських дронів був і Херсон. Як поінформували в обласній військовій адміністрації, окупанти завдали удару БпЛА типу «Шахед» по Корабельному району міста. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.

У 70-річної жінки та чоловіків 53 та 76 років діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й уламкові поранення. В одного з потерпілих — перелом передпліччя. Поранених доправили до лікарні.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері Чернігів та північ Чернігівської області були повністю знеструмлені через російський обстріл. Також була відсутня вода, але сьогодні вранці працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел живлення. Також знеструмлення частини Чернігівщини призвело до затримки поїздів.