Президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі заявив, що його адміністрація вже змогла «завершити вісім воєн» і «дев'ята на підході».

Про це повідомляє видання Clash Report.

Буде дуже важко бути Вашингтоном і Лінкольном, але ми спробуємо, так? — заявив Трамп. — Ей, вони не врегулювали вiсiм воєн, на черзi дев’ята, зрозумiло? Ми врегулювали вісім воєн, і дев’ята на підході, вірите ви чи ні, — заявив Трамп.

Яку саме війну Трамп вважає «дев'ятою», не уточнювалося.

