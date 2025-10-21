Новости
Дональд Трамп, скриншот видео

Мы урегулировали восемь войн, и девятые на подходе — Трамп

21 окт 2025, 22:40
Президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі заявив, що його адміністрація вже змогла «завершити вісім воєн» і «дев'ята на підході».

Про це повідомляє видання Clash Report.

Буде дуже важко бути Вашингтоном і Лінкольном, але ми спробуємо, так? — заявив Трамп. — Ей, вони не врегулювали вiсiм воєн, на черзi дев’ята, зрозумiло? Ми врегулювали вісім воєн, і дев’ята на підході, вірите ви чи ні, — заявив Трамп.

Яку саме війну Трамп вважає «дев'ятою», не уточнювалося.

Джерело: Clash Report

Источник: Ракурс


