Последствия удара русского дрона по Краматорску, фото: Краматорский городской совет
Российские дроны на оптоволокне днем трижды атаковали Краматорск (ФОТО)https://racurs.ua/n209867-rossiyskie-drony-na-optovolokne-dnem-trijdy-atakovali-kramatorsk-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 жовтня, вдень тричі вдарили по Краматорську із застосуваннями FPV-дронів на оптоволокні.
Про це повідомляє прес-служба Краматорської міської ради.
Зазначається, що усі три влучання прийшлись по приватному сектору у передмісті в період часу з 12.45 по 15.01:
- обійшлося без постраждалих;
- пошкоджено два житлові будинки та три автомобілі.
Чуєте звук дрона в повітрі? Негайно прямуйте до укриття! — наголошують Краматорській міськраді.