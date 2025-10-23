Новости
Последствия удара русского дрона по Краматорску, фото: Краматорский городской совет

Российские дроны на оптоволокне днем ​​трижды атаковали Краматорск (ФОТО)

23 окт 2025, 17:57
999

Російські загарбники сьогодні, 23 жовтня, вдень тричі вдарили по Краматорську із застосуваннями FPV-дронів на оптоволокні.

Про це повідомляє прес-служба Краматорської міської ради.

Зазначається, що усі три влучання прийшлись по приватному сектору у передмісті в період часу з 12.45 по 15.01:

  • обійшлося без постраждалих;
  • пошкоджено два житлові будинки та три автомобілі.

Чуєте звук дрона в повітрі? Негайно прямуйте до укриття! — наголошують Краматорській міськраді.

Источник: Ракурс


