Наслідки удару російського дрона по Краматорську, фото: Краматорська міська рада

https://racurs.ua/ua/n209867-rosiyski-drony-na-optovolokni-vden-trychi-atakuvaly-kramatorsk-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 жовтня, вдень тричі вдарили по Краматорську із застосуваннями FPV-дронів на оптоволокні.

Про це повідомляє прес-служба Краматорської міської ради.

Зазначається, що усі три влучання прийшлись по приватному сектору у передмісті в період часу з 12.45 по 15.01:

обійшлося без постраждалих;

пошкоджено два житлові будинки та три автомобілі.