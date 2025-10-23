Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки удару російського дрона по Краматорську, фото: Краматорська міська рада
Російські дрони на оптоволокні вдень тричі атакували Краматорськ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209867-rosiyski-drony-na-optovolokni-vden-trychi-atakuvaly-kramatorsk-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 жовтня, вдень тричі вдарили по Краматорську із застосуваннями FPV-дронів на оптоволокні.
Про це повідомляє прес-служба Краматорської міської ради.
Зазначається, що усі три влучання прийшлись по приватному сектору у передмісті в період часу з 12.45 по 15.01:
- обійшлося без постраждалих;
- пошкоджено два житлові будинки та три автомобілі.
Чуєте звук дрона в повітрі? Негайно прямуйте до укриття! — наголошують Краматорській міськраді.