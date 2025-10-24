Новости
Рашисты за сутки потеряли 910 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 910 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

24 окт 2025, 09:00
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 135 тис. 80 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 283 танки;
  • 23 тис. 458 бойових броньованих машин;
  • 33 тис. 972 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 526 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 230 одиниць засобів ППО;
  • 428 літаків;
  • 346 гелікоптерів;
  • 73 тис. 826 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 880 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 65 тис. 356 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 981 одиницю спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Вчора ворог завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 987 обстрілів, зокрема 152 — із РСЗВ, та залучив для ураження 6 тис. 688 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Новоуспенівське, Солодке, Гуляйполе, Річне, Григорівка Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

Источник: Ракурс


