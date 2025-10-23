Новости
Уничтожение российской пушки, скриншот видео

FPV-дрон уничтожил замаскированную российскую пушку (ВИДЕО)

23 окт 2025, 18:33
999

Український FPV-дрон прикордонників Чернігівського загону знищив замасковану ворожу гармату Д-30.

Відповідне відео сьогодні, 23 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Дрон тихо зайшов на позицію противника, зафіксував ціль і точним ударом відправив її у металобрухт. Ще мінус одна артсистема, якою окупанти хотіли бити по наших позиціях, — зазначили в ДПСУ.

На відео показано момент завдання удару по гарматі, знятий камерою FPV-дрона. Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


