Знищення російської гармати, скріншот відео

FPV-дрон знищив замасковану російську гармату (ВІДЕО)

23 жов 2025, 18:33
Український FPV-дрон прикордонників Чернігівського загону знищив замасковану ворожу гармату Д-30.

Відповідне відео сьогодні, 23 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Дрон тихо зайшов на позицію противника, зафіксував ціль і точним ударом відправив її у металобрухт. Ще мінус одна артсистема, якою окупанти хотіли бити по наших позиціях, — зазначили в ДПСУ.

На відео показано момент завдання удару по гарматі, знятий камерою FPV-дрона. Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

