Рашисти за добу втратили 910 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n209879-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-910-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 135 тис. 80 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 283 танки;

23 тис. 458 бойових броньованих машин;

33 тис. 972 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 526 одиниць РСЗВ;

1 тис. 230 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

346 гелікоптерів;

73 тис. 826 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 880 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

65 тис. 356 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 981 одиницю спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Вчора ворог завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 987 обстрілів, зокрема 152 — із РСЗВ, та залучив для ураження 6 тис. 688 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Новоуспенівське, Солодке, Гуляйполе, Річне, Григорівка Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника.