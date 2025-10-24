Російські загарбники за добу втратили 910 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n209879-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-910-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 135 тис. 80 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 283 танки;
- 23 тис. 458 бойових броньованих машин;
- 33 тис. 972 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 526 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 230 одиниць засобів ППО;
- 428 літаків;
- 346 гелікоптерів;
- 73 тис. 826 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 880 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 65 тис. 356 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 981 одиницю спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.
Вчора ворог завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 987 обстрілів, зокрема 152 — із РСЗВ, та залучив для ураження 6 тис. 688 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Новоуспенівське, Солодке, Гуляйполе, Річне, Григорівка Запорізької області.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника.