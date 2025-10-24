Последствия российских обстрелов Херсона 24 февраля, фото: Херсонская ОВА

Ракурс

Російські загарбники вночі та вранці 24 жовтня атакували Херсон.

Про це повідомляють прес-служби Херсонської ОВА та Херсонської обласної прокуратури.

Так, вранці 24 жовтня 2025 року російські військові масовано вдарили по житлових масивах Херсона із РСЗВ.

За попередньою інформацією, загинуло двоє жінок та 11 цивільних отримали поранення, серед них 16-річний підліток. Інформація про потерпілих уточнюється, — розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що постраждалі в момент атак перебували на вулиці та у власних домівках. Сімох людей госпіталізовано до медзакладів.

Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об'єкти інфраструктури.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

За даними Херсонської ОВА, вже відомо про 14 постраждалих.