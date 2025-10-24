Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты атаковали Харьков пятью КАБами — есть пострадавшие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209886-rashisty-atakovali-harkov-pyatu-kabami-est-postradavshie-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, вдень атакували Харків п’ятьма керованими авіабомбами.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Зазначається, що одне з влучань прийшлося по автобазі — пошкоджені понад 20 машин, друге — по цивільному підприємству.
Наразі відомо про шістьох постраждалих.
На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки — вибиті вікна, — додав Терехов.
Харківська обласна прокуратура опублікувала відео, яке показує наслідки російського авіаудару по Харкову.