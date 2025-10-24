Новости
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Харьковская областная прокуратура

Рашисты атаковали Харьков пятью КАБами — есть пострадавшие (ВИДЕО)

24 окт 2025, 13:58
999

Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, вдень атакували Харків п’ятьма керованими авіабомбами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Зазначається, що одне з влучань прийшлося по автобазі — пошкоджені понад 20 машин, друге — по цивільному підприємству.

Наразі відомо про шістьох постраждалих.

На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки — вибиті вікна, — додав Терехов.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео, яке показує наслідки російського авіаудару по Харкову.

Источник: Ракурс


