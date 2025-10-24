Новини
Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти атакували Харків п’ятьма КАБами — є постраждалі (ВІДЕО)

24 жов 2025, 13:58
Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, вдень атакували Харків п’ятьма керованими авіабомбами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Зазначається, що одне з влучань прийшлося по автобазі — пошкоджені понад 20 машин, друге — по цивільному підприємству.

Наразі відомо про шістьох постраждалих.

На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки — вибиті вікна, — додав Терехов.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео, яке показує наслідки російського авіаудару по Харкову.

Джерело: Ракурс


