Разрушения в Херсоне. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n209895-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-hersone-i-harkove-foto.html

Ракурс

Кількість постраждалих у Херсоні зросла після російського обстрілу.

У п’ятницю, 24 жовтня, окупанти обстріляли один із житлових мікрорайонів Херсона з реактивних систем залпового вогню. Загинули 45-річна і 83-річна жінки. Наразі відомо про 24 поранених цивільних, серед них троє дітей. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Заявляється про пошкодження понад 80 будинків, маршрутного автобуса, тролейбуса, карети швидкої, поліцейського автомобіля та інший цивільного транспорту.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори разом зі слідчими документують наслідки російського удару.

Також зросла кількість постраждалих у Харкові. Міський голова Ігор Терехов поінформував, що наразі відомо про 10 постраждалих через російські удари КАБами. Крім того, стало відомо, що обласний центр атакували шістьма бомбами. Раніше повідомляли про п’ять.

Нагадаємо, 24 жовтня армія РФ завдала удару КАБами по Індустріальному району Харкова. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа на території автотранспортного підприємства: горіли гаражні бокси та автомобілі. Через інші влучання пошкоджені складські будівлі приватного підприємства.

А Херсон росіяни обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об'єкти інфраструктури. Постраждали цивільні, які в момент атак перебували на вулиці та у власних домівках.