Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Харкову 24 жовтня, фото: ДСНС

Наслідки російського удару по Індустріальному району Харкова показала ДСНС (ФОТО)

24 жов 2025, 14:23
999

Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, вдень завдали удару керованими авіабомбами по Індустріальному району Харкова.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У результаті одного з влучань виникла пожежа на території автотранспортного підприємства: горіли 2 гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 кв. м, — розповіли у відомстві. — Через інші влучання пошкоджені складські будівлі приватного підприємства.

Зазначається, що до ліквідації наслідків російської атаки було, зокрема, залучено піротехнічний розрахунок ДСНС.

Наслідки російського авіаудару по Харкову 24 жовтня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів