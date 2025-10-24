Новости
Последствия российского авиаудара по Харькову 24 октября, фото: ГСЧС

Последствия российского удара по Индустриальному району Харькова показали ГСЧС (ФОТО)

24 окт 2025, 14:23
Російські загарбники сьогодні, 24 жовтня, вдень завдали удару керованими авіабомбами по Індустріальному району Харкова.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У результаті одного з влучань виникла пожежа на території автотранспортного підприємства: горіли 2 гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 кв. м, — розповіли у відомстві. — Через інші влучання пошкоджені складські будівлі приватного підприємства.

Зазначається, що до ліквідації наслідків російської атаки було, зокрема, залучено піротехнічний розрахунок ДСНС.

Наслідки російського авіаудару по Харкову 24 жовтня, фото: ДСНС

