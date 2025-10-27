Агенты ФСБ корректировали обстрелы Днепропетровщины и Запорожья

Агенты ФСБ корректировали обстрелы двух областей. Фото: СБУ

Російську агентуру, яка коригувала ворожий вогонь по південно-східних прифронтових регіонах України, затримала СБУ.

Два агенти російської ФСБ діяли Запорізькій та Дніпропетровській областях та займалися пошуком бойових позицій ППО та об'єктів тимчасової дислокації українських військ. Один із агентів був керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра. Про це 27 жовтня прес-центр СБ України повідомив у Telegram.

Для того, щоб виконати завдання ворога, чоловік завербував свого знайомого — очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії бойового зіткнення.

Обоє зловмисників під час повітряних тривог об’їжджали місцевість на власних машинах та фіксували роботу української протиповітряної оборони. Також вони випитували інформацію у своїх знайомих про пукти базування українських підрозділів, а потім перевіряли отримані геолокації.

Обох агентів вже затримали та вилучили у них докази роботи на росіян. Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ у взаємодії із Міноборони викрила агентурне проникнення ворога до підприємств оборонно-промислового комплексу України. У Миколаївській області затримали лаборантку та слюсаря оборонного заводу, які працювали на Головне розвідувальне управління Міністерства оборони РФ.