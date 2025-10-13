Военный в СЗЧ готовил теракт в центре Запорожья. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n209642-voennyy-v-szch-gotovil-terakt-v-centre-zaporojya-foto.html

Ракурс

Дезертир із Збройних сил України на замовлення Росії готував теракт у центрі Запоріжжя.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження й затримала російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою у центрі міста. Фігурант мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та «прозвітувати» російському кураторові. Росіяни планувати активувати бомбу в годину пік. Про це 13 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисником виявився 37-річний мобілізований з Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві. Росіяни, які завербували його в інтернеті, спочатку доручили йому відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації військ у столиці. Згодом його відправили у Запоріжжя, де він готувався до теракту.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 263−1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв) ККУ.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російська армія планувала «накрити» балістикою більшість електропідстанцій, що живлять Миргород та вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів Сил оборони. Для коригування ударів ФСБ Росії завербувала місцевого різноробочого.