Последствия российского удара по Пологовскому району, фото: Иван Федоров

Російські загарбники завдали три удари по Пологівському району Запорізької області.

Про це сьогодні, 27 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що внаслідок обстрілів:

отримали поранення жінки віком 62 та 18 років;

пошкоджено приватні будинки та прилеглі території.

Також сьогодні вдень стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду загинув 44-річний чоловік.

Росіяни атакували артилерією Приморське. Зруйнований житловий будинок. Чоловік загинув на місці, — розповів Федоров.

Крім того, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район була поранена 60-річна жінка.