Наслідки російського удару по Пологівському району, фото: Іван Федоров

Рашисти завдали три удари по Пологівському району Запоріжжя — є поранені (ФОТО)

27 жов 2025, 22:37
999

Російські загарбники завдали три удари по Пологівському району Запорізької області.

Про це сьогодні, 27 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що внаслідок обстрілів:

  • отримали поранення жінки віком 62 та 18 років;
  • пошкоджено приватні будинки та прилеглі території.

Наслідки російського удару по Пологівському району, фото: Іван Федоров

Також сьогодні вдень стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду загинув 44-річний чоловік.

Росіяни атакували артилерією Приморське. Зруйнований житловий будинок. Чоловік загинув на місці, — розповів Федоров.

Крім того, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район була поранена 60-річна жінка.

росіяни ударили керованими авіабомбами по Тернуватому. Зруйновано школу та приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені господарські споруди. Поранена жінка отримує усю необхідну медичну допомогу, — зазначив Федоров.

Наслідки російського удару по Запорізькому району, фото: Іван Федоров

Джерело: Ракурс


