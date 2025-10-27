Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Пологівському району, фото: Іван Федоров
Російські загарбники завдали три удари по Пологівському району Запорізької області.
Про це сьогодні, 27 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що внаслідок обстрілів:
- отримали поранення жінки віком 62 та 18 років;
- пошкоджено приватні будинки та прилеглі території.
Також сьогодні вдень стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду загинув 44-річний чоловік.
Росіяни атакували артилерією Приморське. Зруйнований житловий будинок. Чоловік загинув на місці, — розповів Федоров.
Крім того, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район була поранена 60-річна жінка.
росіяни ударили керованими авіабомбами по Тернуватому. Зруйновано школу та приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені господарські споруди. Поранена жінка отримує усю необхідну медичну допомогу, — зазначив Федоров.