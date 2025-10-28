Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Пулеметчик ССО уничтожил россиян прямо на вражеской позиции (ВИДЕО)

28 окт 2025, 15:11
999

На Північно-Слобожанському напрямку, група Сил спецоперацій ЗСУ здійснила наліт на замасковані позиції противника.

Відповідне відео сьогодні, 28 жовтня, опубліковане на сторінках ССО у соцмережах.

Оператори ССО непомітно підійшли впритул до ворога, провели дорозвідку дроном та професійно «розібрали» позицію. У результаті успішного нальоту ворожу групу у кількості трьох чоловік знищено, — розповіли у ССО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров