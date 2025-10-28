Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Пулеметчик ССО уничтожил россиян прямо на вражеской позиции (ВИДЕО)
На Північно-Слобожанському напрямку, група Сил спецоперацій ЗСУ здійснила наліт на замасковані позиції противника.
Відповідне відео сьогодні, 28 жовтня, опубліковане на сторінках ССО у соцмережах.
Оператори ССО непомітно підійшли впритул до ворога, провели дорозвідку дроном та професійно «розібрали» позицію. У результаті успішного нальоту ворожу групу у кількості трьох чоловік знищено, — розповіли у ССО.