Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n209947-pulemetchik-sso-unichtojil-rossiyan-pryamo-na-vrajeskoy-pozicii-video.html

Ракурс

На Північно-Слобожанському напрямку, група Сил спецоперацій ЗСУ здійснила наліт на замасковані позиції противника.

Відповідне відео сьогодні, 28 жовтня, опубліковане на сторінках ССО у соцмережах.