Знищення російських загарбників, скріншот відео
Кулеметник ССО знищив росіян прям на ворожій позиції (ВІДЕО)
На Північно-Слобожанському напрямку, група Сил спецоперацій ЗСУ здійснила наліт на замасковані позиції противника.
Відповідне відео сьогодні, 28 жовтня, опубліковане на сторінках ССО у соцмережах.
Оператори ССО непомітно підійшли впритул до ворога, провели дорозвідку дроном та професійно «розібрали» позицію. У результаті успішного нальоту ворожу групу у кількості трьох чоловік знищено, — розповіли у ССО.