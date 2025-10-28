Знищення російських загарбників, скріншот відео

Ракурс

На Північно-Слобожанському напрямку, група Сил спецоперацій ЗСУ здійснила наліт на замасковані позиції противника.

Відповідне відео сьогодні, 28 жовтня, опубліковане на сторінках ССО у соцмережах.