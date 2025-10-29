Робот помог спасти жизнь двух раненых украинских пехотинцев. Фото:

https://racurs.ua/n209972-robot-pomog-spasti-jizn-dvuh-ranenyh-pehotincev-vsu-video.html

Ракурс

Робот допоміг урятувати життя двох поранених українських піхотинців.

Бійці з 1-го батальйону 63-й бригади потрапили під ворожі дрони. Оперативно евакуювати їх звідти для людини було неможливо. Тому довелося використовувати наземний роботизований комплекс. Про це 63-я окрема механізована бригада 29 жовтня повідомила у Facebook.

Роботи рятують людські життя — НРК евакуював двох поранених піхотинців 63 бригади з поля бою! Наші воїни з 1 батальйону потрапили під ворожі дрони, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 63-тя окрема механізована бригада — це з'єднання механізованих військ сухопутних військ ЗСУ, яке було створене після початку російсько-української війни 2014 року як кадрована військова частина Корпусу резерву. Восени 2022 року бригада воювала на Херсонському напрямку, а взимку вела бої під Бахмутом. А навесні 2023 вона брала участь у бойових діях під Кремінною.

У грудні 2023 року президент України вручив бригаді бойовий прапор. А через рік з'єднання отримало почесну відзнаку «За мужність та відвагу».

Нагадаємо, у червні Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс Dodger, який можна використовувати як для вирішення широкого спектру логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення — мінування визначених ділянок місцевості.