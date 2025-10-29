Обломки БПЛА «Молния-1» в Харькове 12 ноября 2024 года, фото: «Суспільне Харків»

На Харківщині за останній тиждень збили понад 90 російських безпілотників «Молнія».

Про це під час спільного брифінгу з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє агентство «Укрінформ».

За тиждень було збито 90 «Молній» нашими військовими. Те, що долітає до Харкова, — це дійсно поодинокі випадки, однак вони всі несуть загрозу. Потрібно реагувати на всі повітряні тривоги, — зазначив він.

Чиновник зауважив, що частина цих безпілотників могли бути носіями FPV-дронів, дізнатися це не завжди можливо.

Коли «Молнія» знищується, у тому числі й на лінії зіткнення, ідентифікувати кожного разу досить складно, — наголосив Синєгубов.

«Молнія» — це російський ударний безпілотник-камікадзе, виготовлений з дешевих та легких матеріалів, таких як фанера, пластик і картон, що робить його малопомітним для радарів. Вперше був зафіксований під час атаки на Харків 12 листопада 2024 року.

Джерело: «Укрінформ»