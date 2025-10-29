Суд арестовал экс-руководителя «Укрэнерго» Кудрицкого

Владимир Кудрицкий, фото: Ирина Геращенко

https://racurs.ua/n209982-sud-arestoval-eks-rukovoditelya-ukrenergo-kudrickogo.html

Печерський райсуд Києва призначив колишньому керівнику «Укренерго» Володимиру Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 13,7 млн грн.

Таким чином, суд задовольнив відповідне клопотання ДБР. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Клопотання — задовольнити. Застосувати до Кудрицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Обрати (йому як альтернативний запобіжний захід — ред.) заставу у розмірі 13 730 810,40 гривень, — сказала суддя Крістіна Константінова.

У разі внесення застави на Кудрицького буде покладено низку обов’язків, таких як здача на зберігання паспортів для виїзду за кордон, носіння електронного браслета тощо.

Зазначається, що сторона обвинувачення попросила арештувати фігуранта із альтернативою внесення застави у розмірі понад 13,7 млн грн. Захист підозрюваного просив суд не арештовувати його.

На засіданні суду готовність взяти на поруки Кудрицького ‎

виявили п’ять народних депутатів від трьох політсил. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

21 жовтня ЗМІ повідомили про проведення працівниками ДБР слідчих дій у Кудрицького за фактом зловживання службовим становищем і заволодіння коштами державної компанії.

28 жовтня стало відомо, що ДБР затримало Кудрицького на Львівщині. Йому оголосили підозру.

У 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго», — зазначила тоді прес-служба ДБР.

За інформацією слідства, за результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Кудрицький був головою правління «Укренерго» у 2020—2024 роках.