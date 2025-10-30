Рашисты ударили по АЗС в Сумах — четверо раненых (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n209999-rashisty-udarili-po-azs-v-sumah-chetvero-ranenyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники завдали чергового удару по автозаправці у Сумах.
Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба Сумської обласної прокуратури.
30 жовтня 2025 року близько 11.15 год ворогом нанесено авіаудар із застосуванням безпілотника по одній із автозаправних станцій у м. Суми, — вказано в повідомленні. — Унаслідок атаки ворога, станом на 12.15, відомо про поранення 65-річної жінки та трьох чоловіків, яким 36, 38 та 54 роки.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Прес-служба ДСНС Сумщини повідомляє, що АЗС, яка зазнала атаки, розташована у Зарічному районі міста.
На місці події працювали рятувальники: обстежили територію, розібрали пошкоджені конструкції та забезпечили пожежну безпеку, — розповіли у ДСНС.