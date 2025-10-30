Новости
Последствия российского удара по АЗС в Сумах, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по АЗС в Сумах — четверо раненых (ФОТО, ВИДЕО)

Російські загарбники завдали чергового удару по автозаправці у Сумах.

Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба Сумської обласної прокуратури.

30 жовтня 2025 року близько 11.15 год ворогом нанесено авіаудар із застосуванням безпілотника по одній із автозаправних станцій у м. Суми, — вказано в повідомленні. — Унаслідок атаки ворога, станом на 12.15, відомо про поранення 65-річної жінки та трьох чоловіків, яким 36, 38 та 54 роки.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прес-служба ДСНС Сумщини повідомляє, що АЗС, яка зазнала атаки, розташована у Зарічному районі міста.

На місці події працювали рятувальники: обстежили територію, розібрали пошкоджені конструкції та забезпечили пожежну безпеку, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського удару по АЗС у Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


