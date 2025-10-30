Сырский прокомментировал российские заявления о «блокировании» Покровска и Купянска

Александр Сырский (справа), фото: Офис президента

Рашисти нарощують активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами зустрічі з командирами на цьому напрямку.

Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито «блокування» Сил оборони України в Покровську, як і в Куп’янську, не відповідають дійсності, — наголосив Сирський.

Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання — виявити її і знищити, — додав він. — У таких умовах вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів.

Сирський зазначив, що крім безпілотних сил, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції України та інші.

Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань, — зазначив він.

Вчора, 29 жовтня, рашисти заявили про нібито оточення українських військових у Куп’янську та Покровську.