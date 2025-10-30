Залог в 14 млн грн внесли за экс-главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Фото:

За колишнього очільника енергетичної компанії внесли заставу в розмірі майже 14 млн грн. Наразі відбуваються процедури, але вже за кілька годин Кудрицький має вийти з СІЗО. Про це 30 жовтня повідомили «Суспільне» та «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

Напередодні Печерський районний суд Києва взяв під варту Кудрицького, якого підозрюють у шахрайському заволодінні грошей держпідприємства. Йому було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 26 грудня й призначено заставу в 13,7 млн грн.

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо про затримання екс-голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Кудрицького підозрюють у незаконному заволодінні грошима «Укренерго» під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми у 2018 році. Тоді, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем, посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної фірми.

Було укладено два договори на понад 68 млн грн. «Укренерго» перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, за даними ДБР, спільники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Джерела: «Суспільне», «РБК-Україна»