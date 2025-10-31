РФ ночью массированно атаковала энергообъекты Одесской области. Фото:

https://racurs.ua/n210022-okkupanty-nochu-massirovanno-atakovali-energoobekty-odesskoy-oblasti.html

Ракурс

Росія знову масовано атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області.

У ніч на 31 жовтня ворог бив ударними дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури регіону. ППО активно працювала, але було влучання в один з промислових об'єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Про постраждалих інформації немає. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Без світла сьогодні можуть бути й низка міст Донеччини. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував у Telegram, що сьогодні можливі відключення електрики у Слов’янську, Краматорську і Дружківці. Повязано це з тим, що внаслідок обстрілів інфраструктурі рівень напруги в електромережі регіону знизився. Енергетики можуть обмежити електропостачання до вказаних міст, щоб уникнути аварій у мережі.

В «Укренерго» заявили, що внаслідок дронових атак на енергооб'єкти сьогодні вранці відбуваються нові знеструмлення у кількох областях. Тривають ремонтні роботи в постраждалих від обстрілів регіонах.

Нагадаємо, 30 жовтня російські удари пошкодили підстанції, важливі для ядерної безпеки України. Через обстріли Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції втратили доступ до однієї з зовнішніх ліній електропостачання. На Рівненській АЕС за запитом енергосистеми було знижено потужність двох енергоблоків.