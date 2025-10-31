Рашисты уже применяют против Украины ракету 9M729, фото: «Википедия»

Протягом останніх місяців Росія атакувала Україну крилатою ракетою 9М729, таємна розробка якої спонукала Дональда Трампа відмовитися від угоди про контроль над ядерною зброєю з Москвою під час його першого терміну на посаді президента США.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та інші джерела.

Зазначається, що високопоставлений український чиновник повідомив агентству, що Росія 23 рази запускала ракети по Україні з серпня. Україна також зафіксувала два запуски 9М729 Росією в 2022 році, зазначило джерело агентства.

За словами високопоставленого чиновника, атаки цими ракетами почалися 21 серпня — менш ніж через тиждень після саміту Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Зазначається, що журналісти Reuters переглянуло знімки уламків після російського удару, в результаті якого 5 жовтня було пошкоджено житловий будинок і загинуло четверо людей в селі Лапаївка на Львівщині.

На знімках видно, що два уламки ракети, включаючи трубу з кабелями, мали маркування 9М729, — зазначає Reuters.

Знімки разом з аналітиками також переглянув Джеффрі Льюїс, провідний науковець з питань глобальної безпеки в американському Мідлбері-коледжі. Він заявив, що труба, двигун і обшивка двигуна відповідають його уявленням про вигляд 9М729, а маркування ще більше підтверджує це припущення.

