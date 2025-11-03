Десантники ВСУ не дали оккупантам перерезать важную дорогу под Покровском. Фото:

Бої за місто Покровськ у Донецькій області не припиняються.

За останні декілька днів Сили оборони України створили можливості для виконання завдання із поповнення військ в смузі відповідальності захисників додатковим особовим складом та технікою. Наразі триває активна зачистка північної частини Покровська. Для захисту міста наразі залучається ще більше штурмовиків та спецпризначенців. Про це 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 3 листопада повідомив у Facebook.

Також оборонці зуміли зупинити розширення присутності росіян цьому районі та не допустили перерізання дороги, що сполучає Покровськ і Родинське. Це вдалося зробити завдяки злагодженим діям підрозділів.

Зазначається, що десантники 2 листопада в межах операції перетворили на «вантаж 200» 19 загарбників.

У Мирнограді ситуація напружена, але контрольована. Присутність росіян у кількості до 10 бійців зафіксували на підступах до південно-східних околиць міста. Наразі захисники працюють, щоб ліквідувати ворога.

У ДШВ запевнили, що мають чіткі плани протидії ворогу і підтримує тісну координацію між підрозділами для стабілізації ситуації на обох напрямках.

Нагадаємо, 31 жовтня іноземні ЗМІ поінформували, що ЗСУ перейшли у контрнаступ, щоб відновити ключові позиції на Покровському напрямку та логістичні маршрути.