На Хмельнитчине угнали автомобиль «Укрпочты», фото: полиция Хмельнитчины

Житель Хмельнитчины угнал автомобиль «Укрпочты» (ФОТО)

4 ноя 2025, 16:50
У Шепетівці на Хмельниччині 37-річний місцевий житель викрав автівку «Укрпошти» та вчинив серію інших злочинів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Зазначається, що 8 вересня близько 14.00 до правоохоронців надійшло повідомлення від працівника «Укрпошти» про те, що невідома особа викрала службовий автомобіль, який був припаркований поблизу поштового відділення.

У районному центрі було введено оперативний план «Перехват». У результаті вжитих оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли викрадене авто та затримали підозрюваного, який після скоєного втік та переховувався в лісі поблизу с. Климентовичі, — розповіли у поліції.

Як встановили правоохоронці:

  • зловмисник, проходячи по вулиці Соборності у Шепетівці, він помітив припаркований автомобіль «Укрпошти» та вирішив покататися;
  • також він викрав з автомобіля мобільний телефон, посвідчення водія та документи на автомобіль;
  • проїхавши понад 12 км, зловмисник покинув автівку в с. Климентовичі та переховувався в лісі.

Поліцейські впродовж кількох годин розшукали зловмисника та затримали його. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що затриманий причетний і до інших злочинів:

  • він незаконно проник на територію приватного домоволодіння у Шепетівкці, де розбив вікно;
  • під час конфлікту побив продавця квіткового кіоску;
  • викрав кобилу з возом в одному із сіл Шепетівського району.

Слідчі поліції завершили досудове розслідування і спрямували до суду кримінальне провадження за п’ятьма статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 162 (Незаконне проникнення до житла);
  • ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження);
  • ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом);
  • ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1, 3 ст. 357 (Викрадення документів).

Житель Хмельниччини викрав автівку «Укрпошти», фото: поліція Хмельниччини

Источник: Ракурс


