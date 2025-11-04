Житель Хмельнитчины угнал автомобиль «Укрпочты» (ФОТО)https://racurs.ua/n210087-jitel-hmelnitchiny-ugnal-avtomobil-ukrpochty-foto.htmlРакурс
У Шепетівці на Хмельниччині 37-річний місцевий житель викрав автівку «Укрпошти» та вчинив серію інших злочинів.
Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.
Зазначається, що 8 вересня близько 14.00 до правоохоронців надійшло повідомлення від працівника «Укрпошти» про те, що невідома особа викрала службовий автомобіль, який був припаркований поблизу поштового відділення.
У районному центрі було введено оперативний план «Перехват». У результаті вжитих оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли викрадене авто та затримали підозрюваного, який після скоєного втік та переховувався в лісі поблизу с. Климентовичі, — розповіли у поліції.
Як встановили правоохоронці:
- зловмисник, проходячи по вулиці Соборності у Шепетівці, він помітив припаркований автомобіль «Укрпошти» та вирішив покататися;
- також він викрав з автомобіля мобільний телефон, посвідчення водія та документи на автомобіль;
- проїхавши понад 12 км, зловмисник покинув автівку в с. Климентовичі та переховувався в лісі.
Поліцейські впродовж кількох годин розшукали зловмисника та затримали його. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що затриманий причетний і до інших злочинів:
- він незаконно проник на територію приватного домоволодіння у Шепетівкці, де розбив вікно;
- під час конфлікту побив продавця квіткового кіоску;
- викрав кобилу з возом в одному із сіл Шепетівського району.
Слідчі поліції завершили досудове розслідування і спрямували до суду кримінальне провадження за п’ятьма статтями Кримінального кодексу:
- ч. 1 ст. 162 (Незаконне проникнення до житла);
- ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження);
- ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом);
- ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1, 3 ст. 357 (Викрадення документів).