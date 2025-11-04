На Хмельниччині викрали автівку «Укрпошти», фото: поліція Хмельниччини

https://racurs.ua/ua/n210087-jytel-hmelnychchyny-vykrav-avtomobil-ukrposhty-foto.html

Ракурс

У Шепетівці на Хмельниччині 37-річний місцевий житель викрав автівку «Укрпошти» та вчинив серію інших злочинів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Зазначається, що 8 вересня близько 14.00 до правоохоронців надійшло повідомлення від працівника «Укрпошти» про те, що невідома особа викрала службовий автомобіль, який був припаркований поблизу поштового відділення.

У районному центрі було введено оперативний план «Перехват». У результаті вжитих оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли викрадене авто та затримали підозрюваного, який після скоєного втік та переховувався в лісі поблизу с. Климентовичі, — розповіли у поліції.

Як встановили правоохоронці:

зловмисник, проходячи по вулиці Соборності у Шепетівці, він помітив припаркований автомобіль «Укрпошти» та вирішив покататися;

також він викрав з автомобіля мобільний телефон, посвідчення водія та документи на автомобіль;

проїхавши понад 12 км, зловмисник покинув автівку в с. Климентовичі та переховувався в лісі.

Поліцейські впродовж кількох годин розшукали зловмисника та затримали його. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що затриманий причетний і до інших злочинів:

він незаконно проник на територію приватного домоволодіння у Шепетівкці, де розбив вікно;

під час конфлікту побив продавця квіткового кіоску;

викрав кобилу з возом в одному із сіл Шепетівського району.

Слідчі поліції завершили досудове розслідування і спрямували до суду кримінальне провадження за п’ятьма статтями Кримінального кодексу: