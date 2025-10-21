Повідомлено підозру жителю Сумщини, який намагався викрасти автівку військових зі спорядженням, фото: поліція Сумщини

https://racurs.ua/ua/n209822-jytel-sumschyny-namagavsya-vykrasty-avtivku-viyskovyh-iz-fpv-dronamy-foto.html

Ракурс

Правоохоронці Сумщини повідомили про підозру 34-річному чоловіку, який здійснив невдалу спробу викрасти військову автівку.

Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомили прес-служба поліції Сумщини та Сумської обласної прокуратури.

За даними досудового розслідування, подія сталася у обласному центрі:

зловмисник розбив вікно автівки Great Wall Hover, яка стояла у дворі однієї з багатоповерхівок, проник у салон та, з'єднавши дроти контактної групи, намагався запустити двигун. Спроба виявилася невдалою;

після цього чоловік забрав з салону речі військовослужбовця: плитоноску, шолом, тактичні навушники. Окрім того, FPV-дрони та комплектуючі до них, інше спорядження й майно. За висновком експертизи орієнтовна вартість викраденого становить 277 тис. грн.

Поліцейські кваліфікували дії фігуранта як закінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 289; ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу).

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.