Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сообщено подозрение жителю Сумщины, пытавшемуся угнать автомобиль военных со снаряжением, фото: полиция Сумщины

Житель Сумщины пытался угнать автомобиль военных с FPV-дронами (ФОТО)

21 окт 2025, 22:55
999

Правоохоронці Сумщини повідомили про підозру 34-річному чоловіку, який здійснив невдалу спробу викрасти військову автівку.

Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомили прес-служба поліції Сумщини та Сумської обласної прокуратури.

За даними досудового розслідування, подія сталася у обласному центрі:

  • зловмисник розбив вікно автівки Great Wall Hover, яка стояла у дворі однієї з багатоповерхівок, проник у салон та, з'єднавши дроти контактної групи, намагався запустити двигун. Спроба виявилася невдалою;
  • після цього чоловік забрав з салону речі військовослужбовця: плитоноску, шолом, тактичні навушники. Окрім того, FPV-дрони та комплектуючі до них, інше спорядження й майно. За висновком експертизи орієнтовна вартість викраденого становить 277 тис. грн.

Поліцейські кваліфікували дії фігуранта як закінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 289; ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу).

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Повідомлено підозру жителю Сумщини, який намагався викрасти автівку військових зі спорядженням, фото: поліція Сумщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров