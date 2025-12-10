В Сумах мужчина стрелял из окна и ранил шестерых детей. Фото:

Шестеро дітей постраждали у Сумах внаслідок стрілянини.

Травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого. П’ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, а одна дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Про це голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

Прокуратура уточнила, що стріляв місцевий житель із вікна своєї квартири, використовуючи мисливську вогнепальну зброю.

У поліції Сумщини поінформували, що затримали 60-річного підозрюваного. У його помешканні знайшли гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу.

Наразі слідство встановлює повні обставини та мотиви інциденту. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

