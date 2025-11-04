Дроны атаковали НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», фото: социальные сети

Українські дрони-камікадзе під керуванням операторів ГУР, ЗСУ та ССО здійснили наліт на НПЗ «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

Атака відбулася в ніч на сьогодні, 4 листопада. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що під час операції було задіяно понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема «Бобер» та FP-1.

За інформацією джерел агентства, атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

Інформація про ураження НПЗ повідомлялася також у російських Telegram-каналах.

«Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез» — один із провідних НПЗ у РФ. Він, зокрема, забезпечує Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік.

Продукція цього НПЗ також активно використовується російськими окупаційними військами та військово-промисловим комплексом РФ.