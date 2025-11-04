Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дрони атакували НПЗ «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез», фото: соціальні мережі

Українські дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області РФ — ЗМІ

4 лис 2025, 19:13
999

Українські дрони-камікадзе під керуванням операторів ГУР, ЗСУ та ССО здійснили наліт на НПЗ «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

Атака відбулася в ніч на сьогодні, 4 листопада. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що під час операції було задіяно понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема «Бобер» та FP-1.

За інформацією джерел агентства, атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

Інформація про ураження НПЗ повідомлялася також у російських Telegram-каналах.

«Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез» — один із провідних НПЗ у РФ. Він, зокрема, забезпечує Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік.

Продукція цього НПЗ також активно використовується російськими окупаційними військами та військово-промисловим комплексом РФ.

Дрони атакували НПЗ «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез», фото: Astra

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів