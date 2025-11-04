В НАБУ прокомментировали заявление ОГП о причинах обыска у их сотрудника

У сотрудника НАБУ в ночь на 4 ноября прошли обыски, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n210095-v-nabu-prokommentirovali-zayavlenie-ogp-o-prichinah-obyska-u-ih-sotrudnika.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро відреагувало на поширену Офісом генпрокурора інформацію щодо причин нічного обшуку у співробітника НАБУ.

В Офісі генпрокурора заявили, що причиною обшуку стали розміщені над входом житлового будинку навпроти будівлі ОГП камери спостереження, які фіксували входи та виїзди всіх працівників відомства.

Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах військового стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу, — зазначили в Офісі генпрокурора.

У НАБУ наголошують, що режим воєнного стану не встановлює заборони на здійснення документування в межах розслідування корупційних злочинів:

Відповідно до чинного законодавства, співробітники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу Генерального прокурора про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у конкретному кримінальному провадженні.