Правоохоронці вчора, 4 листопада, виявили у соцмережах публікацію про те, що на території столичного житлового комплексу знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий безпілотник.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу «Shahed» із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що власник транспортного засобу — 30-річний місцевий житель, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотник до музею.