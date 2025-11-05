Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Шахед» перевозили на даху автівки у Києві, фото: Нацполіція

У Києві поліція вилучила «шахед», який перевозили на даху автівки (ФОТО)

5 лис 2025, 11:05
999

Правоохоронці вчора, 4 листопада, виявили у соцмережах публікацію про те, що на території столичного житлового комплексу знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий безпілотник.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу «Shahed» із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що власник транспортного засобу — 30-річний місцевий житель, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотник до музею.

Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події, — додали в поліції.

«Шахед» перевозили на даху автівки у Києві, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів