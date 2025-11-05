Нынешний шатдаун в США уже стал самым длинным в истории

В США продолжается шатдаун правительства

Шатдаун уряду США вступив уже в свій 36-й день, що робить його найдовшим періодом припинення роботи американського уряду в історії.

Попередній рекорд припинення роботи уряду стався під час першого президентського терміну Дональда Трампа і тривав 35 днів до його завершення в 2019 році. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомило BBC.

Зупинка, яка почалася 1 жовтня, була викликана нездатністю Конгресу погодитися на нову угоду про фінансування. Це залишило американських державних службовців без зарплати, а мільйони американців — без основних послуг.

Зазначається, що демократи і республіканці вже кілька тижнів перебувають у глухому куті, не демонструючи жодних ознак компромісу, хоча з’являються деякі проблиски надії.

Так, лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун, заявив, що його «інтуїція» підказує йому про ймовірне наближення прориву у цьому питанні:

Я просто думаю, виходячи з моєї інтуїції щодо того, як ці речі працюють, що ми наближаємося до виходу з кризи.

Зазначається, що за ці тижні вплив шатдауну на повсякденне життя американців посилився:

тисячі федеральних службовців вже не отримали зарплату;

зростають побоювання щодо авіаперевезень по всій території США, оскільки авіадиспетчери та персонал аеропортів працюють без оплати. За словами міністра транспорту Шона Даффі, деякі ділянки повітряного простору США можуть бути закриті, якщо урядовий шатдаун триватиме.

наслідки також відчули американці з низьким рівнем доходу, які покладаються на державні послуги. Кожна восьма людина в США залежить від продовольчої допомоги від Програми додаткової допомоги в харчуванні (Snap), але лише частина цієї допомоги виплачується цього місяця через припинення фінансування.

