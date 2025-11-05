Під Вовчанськом прикордонники бригади «Гарт» вполювали російську систему «Муром-М».

Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Комплекс «Муром-М» вдалося знайти завдяки розвідувальному БпЛА Mavic, — зазанчив військовослужбовець підрозділу РУБпАК «Фурія» на псевдо Джек. — Полетіли до нього спочатку на звичайному FPV-дроні. Але ним уразити ціль не вдалося — занадто добре противник заховав її серед дерев, важко було спуститися. Після цього спорядили оптоволокно, і ним вдалося залетіти куди треба. Емоції зашкалювали — не часто вдається знайти і знищити таку систему.