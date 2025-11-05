Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Под Волчанском дроны уничтожили российскую систему «Муром-М» и точки взлета БПЛА (ВИДЕО)

5 ноя 2025, 14:05
999

Під Вовчанськом прикордонники бригади «Гарт» вполювали російську систему «Муром-М».

Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Ворожий комплекс дальнього спостереження «Муром-М» допомагав окупантам виявляти особовий склад та техніку українських захисників, — вказано в описі відео. — Разом із ним дронарі та артилеристи знищили транспортні засоби, системи зв’язку та місця запуску БпЛА противника.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Комплекс «Муром-М» вдалося знайти завдяки розвідувальному БпЛА Mavic, — зазанчив військовослужбовець підрозділу РУБпАК «Фурія» на псевдо Джек. — Полетіли до нього спочатку на звичайному FPV-дроні. Але ним уразити ціль не вдалося — занадто добре противник заховав її серед дерев, важко було спуститися. Після цього спорядили оптоволокно, і ним вдалося залетіти куди треба. Емоції зашкалювали — не часто вдається знайти і знищити таку систему.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров