Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Під Вовчанськом прикордонники бригади «Гарт» вполювали російську систему «Муром-М».
Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Ворожий комплекс дальнього спостереження «Муром-М» допомагав окупантам виявляти особовий склад та техніку українських захисників, — вказано в описі відео. — Разом із ним дронарі та артилеристи знищили транспортні засоби, системи зв’язку та місця запуску БпЛА противника.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.
Комплекс «Муром-М» вдалося знайти завдяки розвідувальному БпЛА Mavic, — зазанчив військовослужбовець підрозділу РУБпАК «Фурія» на псевдо Джек. — Полетіли до нього спочатку на звичайному FPV-дроні. Але ним уразити ціль не вдалося — занадто добре противник заховав її серед дерев, важко було спуститися. Після цього спорядили оптоволокно, і ним вдалося залетіти куди треба. Емоції зашкалювали — не часто вдається знайти і знищити таку систему.