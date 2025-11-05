Читайте также
Последствия российского удара по селу Рубежное, фото: ГСЧС
На Харківщині внаслідок російського удару БПЛА по селу Рубіжне Чугуївського району виникли пожежі у житловому секторі.
Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
В результаті ударів сталася пожежа на загальній площі 160 кв. м. Горіли 3 житлових будинки. На щастя, жертв та постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Над ліквідацією наслідків ворожої атаки під загрозою повторних ударів безпілотників працювали 10 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.