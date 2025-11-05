Наслідки російського удару по селу Рубіжне, фото: ДСНС

Ракурс

На Харківщині внаслідок російського удару БПЛА по селу Рубіжне Чугуївського району виникли пожежі у житловому секторі.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.