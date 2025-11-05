Новини
Наслідки російського удару по селу Рубіжне, фото: ДСНС

Рашисти вдарили БПЛА по селу на Харківщині — загорілися житлові будинки (ФОТО)

5 лис 2025, 14:23
На Харківщині внаслідок російського удару БПЛА по селу Рубіжне Чугуївського району виникли пожежі у житловому секторі.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

В результаті ударів сталася пожежа на загальній площі 160 кв. м. Горіли 3 житлових будинки. На щастя, жертв та постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Над ліквідацією наслідків ворожої атаки під загрозою повторних ударів безпілотників працювали 10 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Наслідки російського удару по селу Рубіжне, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


