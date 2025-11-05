Россияне атаковали дронами авто и трактор. Фото:

https://racurs.ua/n210123-rossiyane-atakovali-dronami-avto-i-traktor-na-sumschine-est-pogibshiy-i-ranenye.html

Ракурс

Російські загарбники знову вдарили по цивільних у Сумській області.

У середу, 5 листопада, окупанти атакували безпілотниками цивільні транспортні засоби в Шосткинському районі. Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна особа, а ще четверо дістали поранення. Про це Сумська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Сьогодні о 15.30 ворожий дрон поцілив по автомобілю, який перевозив хліб у Середино-Будській громаді. Загинув водій, а троє цивільних були поранені.

А о 15.40 у Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили дроном по трактору, який працював у полі. Поранення дістав 26-річний тракторист.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Тривають досудові розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів — ч. ч. 1 та 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 5 листопада в Чернігівській області троє людей постраждали через удари російських безпілотників по місту Новгород-Сіверському. Госпіталізувати довелося двох чоловіків та жінку. Також виникла пожежа у літній кухні та господарчій будівлі, а кілька приватних житлових будинків і два легкові автомобілі були пошкоджені.