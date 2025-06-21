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В Сумах террористы рф попали в предприятие и многоэтажку, били "ланцетами"

В Сумах террористы рф попали в предприятие и многоэтажку, били «ланцетами» (ВИДЕО)

21 июн 2025, 19:18
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Російські нацисти 21 червня двічі атакували Суми. Спершу «Ланцет» влучив у приміщення одного з підприємств у Ковпаківському районі.

Спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих, повідомили в ОВА.

Згодом стався ще один удар. Дрон поцілив у дах багатоповерхівки. Попередньо, ніхто не постраждав. Наслідки обстрілу уточнюються.

Источник: Ракурс


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