В Сумах террористы рф попали в предприятие и многоэтажку, били "ланцетами"

https://racurs.ua/n207251-v-sumah-terroristy-rf-popali-v-predpriyatie-i-mnogoetajku-bili-lancetami-video.html

Ракурс

Російські нацисти 21 червня двічі атакували Суми. Спершу «Ланцет» влучив у приміщення одного з підприємств у Ковпаківському районі.

Спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих, повідомили в ОВА.

Згодом стався ще один удар. Дрон поцілив у дах багатоповерхівки. Попередньо, ніхто не постраждав. Наслідки обстрілу уточнюються.