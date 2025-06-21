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росія атакувала цивільну інфраструктуру Сум, били "ланцетами"
У Сумах росіяни влучили у підприємство та багатоповерхівку, били «ланцетами» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207251-u-sumah-rosiyany-vluchyly-u-pidpryiemstvo-ta-bagatopoverhivku-byly-lancetamy-video.htmlРакурс
Російські нацисти 21 червня двічі атакували Суми. Спершу «Ланцет» влучив у приміщення одного з підприємств у Ковпаківському районі.
Спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих, повідомили в ОВА.
Згодом стався ще один удар. Дрон поцілив у дах багатоповерхівки. Попередньо, ніхто не постраждав. Наслідки обстрілу уточнюються.