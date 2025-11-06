Дроны атаковали одну из крупнейших тепловых электростанций России. Фото:

Костромська ГРЕС вночі 6 листопада була атакована безпілотниками.

По ГРЕС місті у Волгореченську Костромської області РФ було завдано масованого удару, а сам об'єкт отримав пошкодження. На території теплової електростанції, яка вважається однією з найбільших у Росії, лунали вибухи, а потім виникла пожежа. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Костромська ГРЕС має встановлену потужність 3 тис. 720 МВт і є третьою за масштабом тепловою електростанцією РФ. На станції встановлено вісім енергоблоків потужністю по 330 та 300 МВт та унікальний енергоблок «мільйонник» з потужністю 1 тис. 200 MBт.

Вона виробляє близько 1,5% від загального обсягу виробленої в країні-агресорі електроенергії. Підприємство забезпечує світлом значну частину центрального регіону РФ, включаючи оборонні підприємства.

Нагадаємо, в ніч на 4 листопада українські дрони-камікадзе під керуванням операторів ГУР, ЗСУ та ССО здійснили наліт на НПЗ «Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ.