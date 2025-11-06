Новости
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские дроны массированно атаковали Каменское — восемь пострадавших

6 ноя 2025, 09:55
999

Росіяни атакували безпілотниками Кам’янське на Дніпропетровщині.

У ніч на 6 листопада місто зазнало масованого нальоту БпЛА, що призвів до виникнення кількох пожеж. Пошкоджені автомобілі, інфраструктурні об'єкти та транспортне підприємство. Виникло кілька пожеж. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій та очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомили у Telegram.

На одній з локацій були частково зруйновані дах та перекриття одного з під’їздів чотириповерхового будинку. З-під завалів вдалося врятувати п’ятьох людей.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих. На місці атак працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Крім того, російські дрони атакували Петропавлівську громаду Синельниківського району. Внаслідок обстрілу там горіла будівля комунального підприємства.

А по Нікопольському району окупанти били FPV-дронами та артилерією. Ворог пошкодив п’ятиповерховий житловий будинок, приватну оселю та лінію електропередач.

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 6 листопада армія РФ атакувала місто Богодухів у Харківській області. Там дістали поранення п’ятеро осіб, серед них — 10-річна дівчинка. Ще п’ятеро осіб постраждали внаслідок обстрілів у Запорізькій області.

Источник: Ракурс


